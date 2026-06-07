◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）中日の新助っ人・ミゲル・サノー内野手が、約２か月ぶりに１軍登録された。左足の肉離れで、４月１５日に抹消。リハビリを経て、５月２９日のファーム交流戦の楽天戦（ナゴヤ球場）で実戦復帰すると、ここまで７試合で打率３割３分３厘、２本塁打をマークしていた。この日の試合前練習に合流すると、打撃練習やノックで調整した。また、今季初登板