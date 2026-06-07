■MLBドジャースーエンゼルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのエンゼルス戦に“1番・DH”で先発出場し、1回の第2打席に7試合ぶりの11号ホームラン。6月出場5試合目で初アーチ、山本由伸（27）の登板で今季2本目、1点を先制されたが、チームが逆転、大谷も追加点となる豪快弾となった。大谷の6月月間打率は16打数8安打、打率.500と好調。エンゼルス先発・J.コハノウィッツ（25）、通