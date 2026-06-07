性的マイノリティーへの偏見や差別のない社会を目指す、アジア最大級のイベントが東京で行われています。このイベントには毎年、多くの企業が参加しています。多様性の理解が成長につながると考える企業を取材しました。先月、証券会社で配られたのは虹色のチャーム。これは、会社が独自に作った、性的マイノリティーの支援者＝「アライ」の意思を示す印で、すでに1800人が賛同しています。企画した社員は「アライを見える化し、当