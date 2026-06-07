第247回目を迎える伝統の英ダービー（G1）が6日、ロンドン郊外のエプソム競馬場（芝2410メートル、14頭立て）で行われた。高低差40メートルで知られるタフなコースを走り切ったその先に最高の瞬間が訪れた。勝ったのはロナン・ウィーラン（33）騎乗の3番人気クリスマスデー（牡3＝愛A・オブライエン、父キャメロット）だ。前哨戦のダンテS（3着）はムーアが騎乗し、この日が初コンビ。道中2番手で流れに乗ると700メートルの直