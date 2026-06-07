TBSの安住紳一郎アナウンサーは、6日夜に放送された同局系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。ともに総合司会を務める脚本家で映画監督の三谷幸喜氏と軽くやりとりする恒例の番組冒頭で、今週は三谷氏に詰め寄られ「誤解があったようです」と口にする場面があった。三谷氏は安住アナに「今日はですね。安住さんに物申したいことがあるんですよ」と口にし、「僕はね、（担当した）ミュージカルが先週千秋