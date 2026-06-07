被災地の子供たちに世界レベルの体験を届けるサッカー教室や大会が羽咋市で、6日から行われています。これは能登半島地震でスポーツを楽しむ機会が減った子どもたちにサッカーを通じて笑顔や希望を届けることを目的に、東京の大手企業SCOグループが開催しました。会場には、能登地区12歳以下のサッカーチームが集まり、世界的なドイツの名門クラブ「ボルシア・ドルトムント」のアカデミӦ