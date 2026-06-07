米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」（オハイオ州ヤングスタウン）が６日（日本時間７日）に放送され、スターダムの葉月（２８）がオーエン・ハート杯の女子トーナメント準々決勝でＣＭＬＬ女子王者ペルセフォネ（２４）を撃破しベスト４に進出した。８人がエントリーした今トーナメントの優勝者には夏のメガイベント「ＡＬＬＩＮＬＯＮＤＯＮ」（８月３０日、英ロンドン・ウェンブリースタジアム）でＡＥＷ女子