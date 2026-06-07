【モデルプレス＝2026/06/07】2023年10月に特殊詐欺に関わった容疑で逮捕され、有罪判決を受けた池田純矢が2026年6月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。手書きのメッセージを公開した。【写真】「あんスタ」出演俳優「孤独は辛い」刑務所での近況つづった直筆手紙◆池田純矢、手書きメッセージ公開池田は「〜続・今でもファンで居てくれるあなたへ〜」と題した手書きのメッセージを公開。「お久しぶりです。池田純矢です」と書き出