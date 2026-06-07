女優イ・ミンジョンが、夫の俳優イ・ビョンホン、2歳の娘とともに過ごしたささやかな家族の日常を公開し、目を引いた。去る6月6日、イ・ミンジョンは自身のSNSを通じて「何を買おうとしているの？」という文章とともに、1枚の写真を投稿した。【写真】イ・ビョンホン娘は妻似？“そっくりエピソード”公開された写真には、買い物に出かけたイ・ビョンホンと娘の姿が収められている。服屋を巡る2人は手をしっかりと繋いだまま並んで