’80〜’90年代から愛されているファンシーテイストをたっぷり味わえる、とっておきスポットをご紹介。愛らしいいちごフォルムのポップアップ、夢だらけのパフェテラス、そして買い物魂に火が付く雑貨店！? いちごのお家外も中も、とにかく全部かわいい。サンリオの魅力を大満喫1983年から2011年まで田園調布に存在した『いちごのお家』は、グッズショップにレストラン＆パーラー、イベントスペースが併設された複合施設で、サンリ