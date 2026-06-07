【倉本千奈 Wonder Scale】 近日予約開始 ピーエムオフィスエーは、フィギュア「倉本千奈 Wonder Scale」を近日予約受付を開始する。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「倉本千奈」を1/7スケールフィギュア化したもの。本フィギュアでは「Wonder Scale」の衣装姿で立体化される。 ＼今日は…#学マス2nd_HIF_DAY2 の日！/／