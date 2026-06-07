海洋プラスチックの回収・分別・再生という一連の流れを体験できる世界初の施設が7日、佐賀県唐津市にオープンします。7日、佐賀県唐津市に「PLA PLA（プラプラ）」の愛称でオープンするのは、海洋プラスチック問題の解決を目指す施設、「世界海洋プラスチックプランニングセンター」です。「PLA PLA」は、地球規模の課題となっている海洋プラスチックについて、回収・分別・再生までの一連の流れを体験すること