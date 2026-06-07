俳優の戸田恵梨香が6日、自身のインスタグラムを更新し、ファッションマガジン「Droptokyo」の撮影ショットを公開した。グッチの2026年プレフォールコレクションをまとったクールなスタイリングと、普段の印象とは異なるメイク姿が注目を集めている。【写真あり】「すごい…」ブラトップ姿を披露した戸田恵梨香戸田は「Droptokyo」の投稿を引用する形で複数枚の写真を掲載。グッチの2026年プレフォールコレクション「Generatio