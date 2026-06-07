◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に「1番・DH」で出場。5月29日（同30日）フィリーズ戦以来、出場7試合ぶりとなる11号本塁打を放った。先制点を奪われた直後の初回、エンゼルス先発・コハノビツがカウント2―2から投じた97.5マイル（約156.9キロ）シンカーにバットは詰まらされたが、力ない打球が二塁前に