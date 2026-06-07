A24製作、セリーヌ・ソン監督の最新作『マテリアリスト 結婚の条件』が公開中だ。このたび、エンドクレジットソングであるジャパニーズ・ブレックファストの「My Baby（Got Nothing At All）」と本編映像を組み合わせたスペシャル映像が解禁された。【動画】ジャパニーズ・ブレックファストとのコラボ映像（音に注意）『パスト ライブス／再会』でアカデミー賞作品賞・脚本賞にノミネートされたセリーヌ・ソン監督が手がける本