佐藤淑乃バレーボールのネーションズリーグは6日、カナダのケベックシティーなどで女子の1次リーグが行われ、日本はドイツを3―0で下し、開幕3連勝とした。佐藤（ミラノ）が両チーム最多の20点を挙げた。（共同）