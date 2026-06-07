7日未明、愛知県名古屋市の交差点で女性が車にひき逃げされ、その後、死亡しました。警察は、現場に戻ってきた車の運転手から話を聞いていて、容疑が固まり次第、逮捕する方針です。警察などによりますと、7日午前1時半前、名古屋市中区の信号交差点で「ひき逃げ、他の人が119番通報している」などと目撃者の男性から110番通報がありました。歩いていた女性が車にはねられ、車はそのまま北の方へ逃走したということです。女性は、