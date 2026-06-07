俳優の北川景子さんは6月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。雑誌撮影のオフショットを披露しました。【写真】北川景子、ショートヘア姿を披露！「ショートかっこよくてたまらんです。。」北川さんは「髪切って初のファッション撮影でした！」とつづり、1枚の写真を投稿。ライトグレーのジャケットを着用した雑誌撮影のオフショットで、ショートヘアの美しい横顔を披露しています。この投稿にコメントでは「お肌の透明感が凄い…」