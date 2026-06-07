「4男を鍛えた結果」【動画】思わず拍手！少年と猫のキャッチボールそんなコメントが添えられた、愛猫と息子のキャッチボール動画が話題を呼んでいます。動画に登場するのは、愛猫の「たいちょう」くんと、長男の「たいが」くん。投稿したのは、お母さんの井上 えりさん（@ejingshang）です。テレビの前でゴロンと寝そべるたいちょうくんの前に、お兄ちゃんがボールを持って座り込みます。最初は、バウンドしながら投げられたボー