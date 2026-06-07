【国際親善試合】日本女子代表 5−0 南アフリカ女子代表（6月6日／ヤンマーハナサカスタジアム）【映像】世界衝撃！谷川萌々子の「弾丸スーパーゴール」（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が叩き込んだ衝撃の弾丸ミドルシュートが、海外のサッカーファンの間でも大きな話題を呼んでいる。なでしこジャパンは6月6日、国際親善試合で南アフリカ女子代表と対戦し、5−0の快勝を収めた。狩野倫久