6日夕方から、栃木県宇都宮市にある住宅街の近くで、体長およそ1メートルのクマの目撃情報が相次いでいます。クマを目撃した人「最初は大きい飼い犬かとおもったら、そばに近づいてきたらクマだと。人の顔を見てフェンスを駆け上がって」宇都宮市によりますと、7日午前5時ごろ、宇都宮市の明保野町の公園でクマの目撃情報がありました。警察によりますと、宇都宮市内では6日午前8時前、市内の住宅街の近くでクマを目撃したとの通報