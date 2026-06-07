11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は6日（日本時間7日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで合宿4日目を迎えた。左足甲に違和感を抱えていた主将のMF遠藤航（33＝リバプール）はモンテレイ入り後初めて練習場に姿を現したが、初日から4日連続の別メニュー調整。ランニングシューズをはいてピッチに入り、練習冒頭の円陣が終わると室内に戻った。練習前には裸足でピッチ脇に立ち、状態を確認するように体を動か