【NASCAR】第14戦 Cracker Barrel 400（日本時間6月1日／ナッシュビル・スーパースピードウェイ）【映像】チェッカー直後に大波乱！車が大破したとんでも光景アメリカで高い人気を誇るストックカーレース、NASCARでチェッカーフラッグが振られた直後にマシンが壁に激突する大クラッシュが発生。フロント部分が大破する波乱が注目を集めている。全300周で争われたこのレース。終盤はデニー・ハムリンとクリストファー・ベルによ