「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で二塁内野安打を放った。右腕・コハノウィッツとの対戦。初球のフォーシームを見逃し、２球目、３球目のシンカーはしっかりと見極めてバッティングカウントを作った。４球目の高めフォーシームをフルスイングするも空振り。追い込まれてからの５球目、内角高めはカットした。６球目の外角ツーシー