元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。後輩タレントらとの交流を明かした。リスナーから「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧が主演舞台「はがきの王様」を観劇したこと、伊野尾の主演舞台「四畳半神話大系」を観劇したことについて質問が寄せられた。松岡は「東京の千穐楽のちょっと前ぐらいに、伊野尾慧と剛力彩芽ちゃんとね。普段剛力と呼んでますけど、剛力と田中偉登と…観