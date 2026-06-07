俳優の賀来賢人（36）が、妻で俳優の榮倉奈々（38）とともに笑顔で写る写真を公開した。【映像】無防備な榮倉奈々が写る自宅2016年8月、榮倉と結婚し、2人の子どもを育てている賀来。これまで自身のSNSで、海ではしゃいでいる動画や、子どもたちに顔をもみくちゃにされている写真など、家族との日常を発信してきた。2026年6月2日は、Xを更新し、Tシャツ姿でカメラに向かってポーズを決める無防備な榮倉の姿とともに、生活感