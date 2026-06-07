ファンクバンド・在日ファンクのボーカルで俳優の浜野謙太（44）が3日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルのAgatha（アガサ／40）、長男・長女との家族4ショットを披露した。【写真】「口元がパパそっくり」「かわいい家族！」浜野謙太が公開した妻＆娘・息子との家族4ショット浜野は「遅くなりましたが出没！アド街ック天国 ありがとうございましたー！」と切り出し、自身が出演したバラエティ番組への反響に感謝。続け