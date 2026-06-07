俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。実家の家業について語った。本木は還暦を迎えたと振られ「そうですね。昨年の12月になりました」と打ち明けた。MCの加藤浩次が「還暦ですよ」とその若さに驚くと「いやいやもう。顔は塗りたくってごまかしてますからね」と平然。加藤に「そんなことないでしょう」と続けても「いやいや、はがせば普通のおじいさんですよ」と淡々と話