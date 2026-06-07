「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が初回に先制点を失った。課題の立ち上がりで味方のミスも響いた。簡単に２死を奪った山本。３番のメックラーにセーフティーバントを決められ内野安打で出塁を許すと、続くペラザの打球はセンター後方へ。パヘズが追いついたかに思われたが、グラブに当てて落球した。この間に一塁走者が一気に生還。記録は三塁打となり、先制点を失ってしまった