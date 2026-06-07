アストロズの今井達也投手（２７）が６日（日本時間７日）の本拠地アスレチックスに先発し、５回５安打２失点、８奪三振の力投で３勝目をマーク。３回に２失点したが、味方の大量援護でリズムを崩さず、スプリットを試しながらスライダーを中心に９２球を投げた。１３―２の大勝に今井は「連勝して勢いに乗っているので積み重ねて行きたい。全体としてよかった」と米メディア「ＳＣＨＮ」などに話し「あまり考えすぎないように