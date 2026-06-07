競泳女子で２０２４年パリ五輪代表の平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が?リベンジ?を誓った。日本選手権３日目（６日、東京アクアティクスセンター）の５０メートルバタフライ決勝では２６秒２８で３位。後半の失速もあり、パンパシフィック選手権（８月、米国）の派遣標準記録には届かなかった。レース後には「全然思うようにいかなかった。体と泳ぎのバランスが噛み合わなくて、キレも全然なかった」と悔しさをにじませた。