【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場でトレーニングを行った。全体練習後には、中村俊輔コーチから指名を受けた５選手が居残りでＦＫ練習を行った。練習では現役時代、ＦＫのスペシャリストだった中村コーチが見つめる中で、選手たちはそれぞれがキックの感触を確かめた。指名を受けたのは久保建英、伊東純也、鎌田大地