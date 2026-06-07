元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、ドジャース・大谷翔平投手が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、チームが前夜に喫した今季初のサヨナラ負けからの連敗を阻止したことなどを報じた。落合氏は「当然話題になってくるのはサイ・ヤング賞。一番引っかかるのはイニング数ですよね。投