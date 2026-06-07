◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島のフレディ・ターノック投手が７日、１軍に合流した。来日１年目の助っ人は５月上旬に背中の筋肉に炎症が見られ戦線離脱し、リハビリ組に合流していた。４日のファーム・リーグのオリックス戦（由宇）で復帰登板。４回３安打１失点だった。９日からの西武３連戦（ベルーナＤ）で先発する見通し。ここまで６登板で０勝２敗、防御率３・２７