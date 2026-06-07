桜島の噴火 鹿児島市街地ではドカ灰 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で7日午前6時52分に噴火が発生し、連続噴火となりました。連続噴火は、午前7時55分に噴火基準未満となりました。 噴煙は火口から最高で1300mの高さまで上がり、中量の噴煙が西に流れました。 西の鹿児島市街地方向には、午前7時ごろ多量の降灰に見舞われていました。MBCスクープ投稿に寄せられた降灰の画像をまとめます。 こちらは鹿児島市中