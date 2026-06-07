電車を動かす電気は電線からレールまで流れている！電線に止まっている鳥はなぜ感電しないの？ 電車には電流が流れるルートがある 電気というものは、電流の流れる道筋（回路）がないと流れることはありません。たとえば、よく電線に平然と止まっている鳥。電気の流れるものに触れても鳥が感電しないのは、それ以外のものに触れていないからです。もし片足がほかの電線に触れていたり、電柱に触れていたりすると、