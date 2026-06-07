安田記念の買ってはいけない馬券 【７歳以上の高齢馬】 年齢別成績を見ると、トップは［5・3・2・33］の４歳馬。 一方、７歳以上の高齢馬は［0・1・2・26］で連対率はわずか3.4％。 唯一の連対馬である17年２着ロゴタイプは前年度覇者。 ３着の16年フィエロ、25年ソウルラッシュは前年④③着で、前年のマイルＣＳ連対馬。 要は１年以内にマイルＧⅠで連対実績がある馬でないと好走できない。 安田記