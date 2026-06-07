元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。元子役の俳優の意外な成長に驚く場面があった。リスナーから「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧が主演舞台「はがきの王様」を観劇したこと、伊野尾の主演舞台「四畳半神話大系」を観劇したことについて質問が寄せられた。自身の舞台を「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧、剛力彩芽、田中偉登が見に来てくれたことに触れ、3人が出演する舞台「