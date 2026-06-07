東京都内で見頃を迎えたアジサイ。気象庁は東海と関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表した＝7日午後気象庁は7日、東海と関東甲信が梅雨入りしたとみられると発表した。東海は平年より1日遅く、昨年より21日遅い。関東甲信は平年と同じで、昨年よりは16日遅い。気象庁によると、前線や湿った空気の影響で今後1週間は曇りや雨の日が続く見通し。気象庁＝東京都港区