FIFAワールドカップ2026で日本と同じグループFに入るチュニジアが、現地時間6月6日、ベルギー・ブリュッセルで行われた本番前最後の強化試合でベルギーに0-5の大敗を喫した。一見すると日本にとっては追い風にも映る結果だ。しかし試合内容や現地報道を見ていくと、森保ジャパンが油断できる状況ではなさそうだ。スタッツが示したベルギーの圧倒的な強さチュニジアは前半28分、トロサールに先制点を許した。後半8分にはデ・ケテラ