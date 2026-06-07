二人目の出産となると、旦那さんの危機感も減ってしまうことも。今回は、旦那さんが出産を甘く見た結果、自宅出産となってしまった人のエピソードをご紹介します。そんなにすぐ産まれない？「二人目を妊娠していたときのこと。二人目ということもあってか、夫は長女のときより危機感がなく……。臨月だというのに、友人と温泉旅行に行っていました。『近場だからいいだろ』と言っていたけれど、そういう問題じゃなくない？夫の旅行