主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話の終盤では、これまで夫の不倫を容認してきた砂山明菜（映美くらら）が、予想外の行動をとり…。【映像】明菜が葵の病室を訪れた目的は…◆「おかげで踏ん切りがつきました」余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）に不倫がバレてもなお、妻・美月（桜井日奈子）は不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）と結