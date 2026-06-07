ロサンゼルス・レイカーズの2025－26シーズンは、レギュラーシーズンをウェスタン・カンファレンス4位の53勝29敗で終え、第4シードで「NBAプレーオフ2026」へ駒を進めた。 ルカ・ドンチッチをケガで欠いたチームは、ファーストラウンドでヒューストン・ロケッツを4勝2敗で下し、3年ぶりに1回戦を突破。ただ、オクラホマシティ・サンダーとのカンファレ