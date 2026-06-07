私たちの胸をアツくさせるドラマ『GIFT』（TBS系）が、もうまもなく終わってしまう。変わり者の主人公をはじめ、一癖も二癖もあるユニークな面々と、もう会えなくなってしまうと思うと寂しい。この人々の姿に、ずいぶんと勇気づけられてきた。筆者だけではないだろう。そんな彼らと私たちとをつないできたのが、霧山人香という存在だ。演じているのは有村架純である。 参考：『GIFT』は“関係性”を描くドラマだ星々の