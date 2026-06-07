自律神経失調症はさまざまな症状があらわれるため、医療機関に行こうとしても何科を受診すればよいか迷うことがあるでしょう。 ストレスなどが原因で自律神経が乱れると、身体や精神に不調を感じることがあります。しかし、深刻に受け止めない方もいるかもしれません。 単なる睡眠不足や疲れと考え放置すると、症状が悪化することもあります。この記事では、適切な診療科について解説します。 ※この記事はメディカルドック