開催：2026.6.7 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 0 - 6 [ガーディアンズ] MLBの試合が7日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとガーディアンズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。 4回表、2番 ホセ・ラ