ソニーミュージックが主催するアーティスト養成講座「the LESSON 2026」第15期生募集にあわせて、エントリーも兼ねたオープンマイク形式のストリートライブイベント「Kabukicho Street Live × the LESSON 公開審査会」の開催が決定した。通過者は、ソニーミュージック主催の音楽講座「the LESSON 2026」の二次審査に参加することができる。 ■公開審査会の開催概要と参加条件