バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は6日（日本時間7日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われ、世界ランキング5位の女子日本代表は、同10位のドイツ代表と対戦。セットカウント3－0（25－20、25－15、26－24）で勝利し、3連勝を飾った。 ■第3セットは接戦も取りきる フェルハト・アクバシュ監督率いるチームは、フランス、ウクライナを