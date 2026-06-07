気になるゲンバ?ジョージア大使館に潜入！SNSでバズっているレジャバ大使にワイン＆料理など魅力を教えてもらう！ジョージアの伝統料理「シュクメルリ」に一同絶賛！気になるゲンバ?世界の朝ご飯を楽しむ！連日行列ができる大人気店でギリシャ・イギリス・台湾の朝食を食べる！デザートを巡って喧嘩が勃発！？