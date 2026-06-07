【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】女子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米女子オープンは６日、米カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ（パー７１）で第３ラウンドが行われ、１３位から出た畑岡奈紗は４バーディー、１ボギーでスコアを三つ伸ばし、首位と２打差の通算４アンダーで５位に浮上した。３位から出た渋野日向子は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーでスコアを三つ落